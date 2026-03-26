"Mogo"/RSU grauj Kijivas "Capitals" un panāk neizšķirtu sērijā
"Mogo"/RSU ceturtdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) pusfināla otrajā mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru un sērijā panāca neizšķirtu. "Mogo"/RSU savā laukumā ar 6:2 (4:1, 1:0, 1:1) pārspēja Kijivas "Capitals". Rezultāts sērijā līdz četrām uzvarām ir 1-1.
Pirmajās astoņās minūtēs "Capitals" vārtos ripu raidīja Kaspars Ziemiņš, Niks Feņenko, Aleks Elians Ļeonovs un Timurs Solostejs, panākot 4:0 "Mogo"/RSU labā.
Pirmās trešdaļas turpinājumā pirmos Kijivas vienības pirmos vārtus guva Eduards Hugo Jansons, taču otrā perioda ievadā četru vārtu pārsvaru laukuma saimniekiem atjaunoja Deivids Sarkanis, pārspējot pretinieku vārtsargu vairākumā.
Trešajā trešdaļā vēl mājinieku vairākumu rezultatīvi noslēdza Kristers Ansons, bet nepilnas divas minūtes līdz pamatlaika beigām otros "Capitals" vārtus guva Jansons.
Otrā pusfināla sērijā starp "Zemgale"/LBTU un "Liepājas hokeja komandu" pēc diviem mačiem rezultāts ir neizšķirts 1-1. OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.