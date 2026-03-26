NBA uzsāk procesu, lai paplašinātos par vēl divām komandāml; viena pilsēta atgrieztos līgā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) valde trešdien lēma oficiāli izpētīt līgas paplašināšanas iespējas ar komandām Lasvegasā un Sietlā.
Kā vēlāk precizēja NBA komisārs Ādams Silvers, šis lēmums nenozīmē to, ka līga tiešām paplašināsies, bet gan to, ka tiks izskatīta iespējamā paplašināšanās. Līgas komandu skaita palielināšana no 30 uz 32 vienībām varētu tikt īstenota 2028./2029. gada sezonā. Komandu apstiprināšanai būs nepieciešams vēl viens noslēdzošais valdes balsojums. Abos balsojumos jāiegūst atbalsts vismaz no 23 no 30 valdes pārstāvjiem.
Kā ziņo ESPN, tad līdz ar paplašināšanos līga varētu nopelnīt. Lai iegūtu īpašumtiesības, jaunajiem komandu saimniekiem būs jāšķiras no aptuveni septiņiem līdz desmit miljardiem ASV dolāru par katru no komandām. "Šie ir divi tirgi ar senu atbalstu NBA. Ar nepacietību gaidām nākamo soļu speršanu un sarunu sākšanu ar ieinteresētajām pusēm," teica NBA komisārs Adams Silvers.
Lasvegasā jau ir Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vienība, bet Sietlai iepriekš bija "SuperSonics" komanda, kas 2008. gadā pārcēlās uz Oklahomasitiju, kļūstot par "Thunder". Sietlā NBA komanda pastāvēja no 1967. gada.
Tāpat abās šajās pilsētās salīdzinoši nesen tika izveidotas arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas. 2017. gadā līgai pievienojās Vegasas "Golden Knights", kas kopā ar Teodoru Bļugeru 2023. gadā kļuva par Stenlija kausa ieguvēju, bet 2021. gadā - Sietlas "Kraken". NBA pēdējo reizi paplašinājās tālajā 2004. gadā, kad līgā ienāca Šarlotas "Hornets".