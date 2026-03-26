Porziņģis gūst 17 punktus, palīdzot "Warriors" nodrošināt uzvaru
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 17 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, palīdzot Goldensteitas "Warriors" ar 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20) pārspet Bruklinas "Nets".
Porziņģis laukumā pavadītajās 27 minūtēs un trīs sekundēs realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem un deviņus no desmit soda metieniem, bet garām mērķim raidīja abus tālmetienus. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, sešas kļūdas, četras personīgās piezīmes un +/- rādītājs +11.
"Warriors" rindās karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Ģiļerme Santušs, kurš izcēlās ar 31 punktu, bet 22 punktus sakrāja Brendins Podziemskis. "Nets" sastāvā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Zeirs Viljamss, 15 punktus guva Džeilens Viljams, bet 14 - Bens Šarafs.
"Warriors" ar 35 uzvarām 73 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē un ir garantējusi sev "play-in" spēles pēc regulārā čempionāta noslēguma. Nākamo maču Porziņģa pārstāvētā komanda aizvadīs agrā sestdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems latvieša bijušo vienību Vašingtonas "Wizards"