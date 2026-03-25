Atkārto rekordu. Kalnu slēpošanas zvaigzne Mikeila Šifrina jau sesto reizi triumfē Pasaules kausa kopvērtējumā
ASV kalnu slēpotāja Mikeila Šifrina trešdien Pasaules kausa (PK) noslēdzošajā posmā milzu slalomā ierindojās 11. vietā, taču ar to bija pietiekami, lai izcīnītu uzvaru kopvērtējumā un iegūtu šīs sezonas Lielo kristāla globusu.
Šifrina Pasaules kausa kopvērtējumā uzvarēja sesto reizi karjerā, to paveicot arī no 2017. līdz 2019. gadam, kā arī 2022. un 2023. gadā. Līdz šim vienīgā kalnu slēpotāja, kurai bija seši Lielie kristāla globusi, bija austriete Annmarija Mozere-Predla, kura uzvaras laurus plūca pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados.
Pirms noslēdzošās disciplīnas Šifrinas pārsvars kopvērtējumā pār tuvāko sekotāju vācieti Emmu Aiheri bija 85 punkti, un amerikānietei pietiktu arī ar 15. vietu, pat ja Vācijas sportiste svinētu savu pirmo uzvaru karjerā milzu slalomā. Aiherei derēja tikai uzvara, lai cerētu uz kopvērtējuma titulu.
Pēc pirmā brauciena Šifrina ieņēma tikai 17. vietu, bet Aihere bija trešā, tomēr otrajā braucienā ASV sportiste pakāpās līdz 11. vietai, bet Aihere noslīdēja uz 12. pozīciju. Par uzvarētāju milzu slalomā pēdējā posmā kļuva Valērija Grenjē no Kanādas, kurai 0,46 sekundes zaudēja Mina Holtmane no Norvēģijas, bet trešo vietu izcīnīja austriete Jūlija Šeiba, kura bija vēl par 0,14 sekundēm lēnāka.
Mazo kristāla globusu milzu slaloma disciplīnā jau pirms pēdējā posma bija garantējusi Šeiba, kura sezonu noslēdza ar 720 punktiem. Otro vietu ar 511 punktiem šajā disciplīnā izcīnīja šveiciete Kamilla Rasta, bet trešā ar 479 punktiem bija zviedriete Sāra Hektore, kura noslēdzošajā posmā ierindojās ceturtajā vietā.
PK kopvērtējumā Šifrina sakrāja 1410 punktus, bet Aihere - 1323, kamēr trešā ar 1049 punktiem noslēgumā bija Rasta. PK kopvērtējumā latviete Dženifera Ģērmane ar 172 punktiem, kuri visi izcīnīti slalomā, ierindojās 45. Slaloma disciplīnā Latvijas kalnu slēpotāja kopvērtējumā ierindojās 13. pozīcijā.