Nikolam Jokičam uzvaras metiens un sezonas 29. "triple-double" Denveras panākumā
Ar kārtējo "triple double" otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Denveras "Nuggets" līderis Nikola Jokičs, palīdzot savai komandai pārspēt Fīniksas "Suns" vienību.
"Nuggets" viesos bija pārāki ar 125:123 (28:35, 39:22, 30:38, 28:28), sagādājot mājiniekiem sesto zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs. Nepilnas 12 sekundes pirms pamatlaika beigām Jokičs ar pustālo metienu panāca divu punktu vadību "Nuggets", bet pēdējā uzbrukumā mājinieku līdera Devina Bukera tālmetiens mērķi nesasniedza.
It marks his 17th career game with 15+ points, 15+ rebounds and 15+ assists, extending his own NBA record 🤯
Jokičs izcēlās ar savu sezonas 29. "triple double", gūstot 23 punktus, izcīnot 17 atlēkušās bumbas zem groziem un atdodot 17 rezultatīvas piespēles. Serbu centram šis bija NBA karjeras 193. "triple double". Vēl viesu sastāvā arī ar 21 punktu izcēlās Džamals Marejs, bet 18 punktus guva Tims Hārdavejs jaunākais. Mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Bukers, bet pa 21 punktam katrs sakrāja Džeilens Grīns un Greisons Allens.
"Nuggets" ar bilanci 45-28 ir ceturtajā vietā Rietumu konferencē, bet "Suns" ar 40 uzvarām 73 spēlēs atrodas septītajā pozīcijā.
Citā mačā Donovans Mičels izcēlās ar 42 gūtiem punktiem, palīdzot Klīvlendas "Cavaliers" savā laukumā ar 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34) pārspēt Orlando "Magic". Ceturto mājinieku uzvaru pēc kārtas ar 26 punktiem sekmēja arī Džeimss Hārdens, bet 19 punktus sakrāja Evans Moblijs. "Magic" no zaudējuma neglāba Paolo Bankero 36 punkti, kamēr Tristans da Silva izcēlās ar 18 punktiem, bet pa 17 punktiem pievienoja Dezmonds Beins un Džamals Keins.
"Cavaliers" ar bilanci 45-27 nostiprinājās ceturtajā vietā Austrumu konferencē, bet Orlando komanda ar 38 uzvarām 72 spēlēs ir astotajā pozīcijā.