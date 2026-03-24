Karvinas pilsētas mērs Jans Volfs (foto: Jan Wolf / Facebook)
Šodien 20:18
Čehijā veic arestus par futbola spēļu rezultātu ietekmēšanu, aizdomu ēnā pat pilsētas mērs
Čehijā saistībā ar futbola spēļu rezultātu ietekmēšanu otrdien tika veikti vairāki aresti, vēsta Čehijas mediji.
Kā teikts Čehijas Futbola asociācijas (FAČR) paziņojumā, tā pirms vairākiem gadiem ziņoja policijai par aizdomīgām darbībām ar futbola spēļu rezultātiem. Pēc mediju ziņotā, darbībās iesaistījušies vairāki Čehijas pirmo četru līgu klubi, tajā skaitā veicot aizliegtas darbības jaunatnes turnīros.
Disciplinārā izmeklēšana ierosināta pret 47 personām, kuru vidū ir futbola tiesneši, amatpersonas, aktīvie un bijušie spēlētāji, kā arī klubi. No augstākās līgas klubiem aizdomu ēna krīt uz "Karvina" komandu, turklāt arī uz Karvinas pilsētas mēru Janu Volfu.
Aizpērn bijušajam FAČR vadītāja vietniekam Romanam Berbram par iesaistīšanos spēļu rezultātu ietekmēšanā tiesa piesprieda trīs gadu nosacītu cietumsodu.