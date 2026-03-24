Krievija var uz Losandželosas paralimpiskajajām spēlēm sūtīt savus Ukrainā sakropļotos okupantu karavīrus
Krievija neizslēdz iespēju, ka karā Ukrainā ievainotie okupantu karavīri varētu piedalīties 2028. gada Losandželosas paralimpiskajās spēlēs, apgalvo Krievijas Paralimpiskās komitejas (RPC) prezidents Pāvels Rožkovs. Tikmēr rit jau piektais gads jeb 1490. diena, kopš krievu okupanti turpina slepkavot Ukrainā.
Marta sākumā Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) prezidents Endrū Pārsons, atbildot uz jautājumu, vai okupantu karavīri nākotnē varētu piedalīties paralimpiskajās spēlēs, neslēpa, ka šāda iespēja viņiem būs. "Mums nav svarīgi tas, ko viņi kādreiz darījuši kaujas laukā. Protams, kara noziegumi ir kas cits, bet mēs kā kustība varam viņiem dāvāt otro iespēju," BBC citēja Pārsona teikto.
Rožkovs sola nodrošināt okupantu karavīriem pēc iespējas labākus apstākļus, lai tie varētu piedalīties RPC rīkotajos pasākumos.
"Pārsons iepriekš paziņoja, ka daudzās valstīs ir prakse iesaistīt kara veterānus, un nav izslēgts, ka speciālajā militārajā operācijā dalību ņēmušie krievi piedalīsies nākamajās paralimpiskajās spēlēs," Maskavas propagandas rupors TASS citē Rožkova teikto.
Pēc IPC lēmuma aizvadītajās paralimpiskajās spēlēs agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas parasportisti varēja startēt zem saviem karogiem.