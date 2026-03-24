Par jauno Francijas futbola izlases treneri varētu kļūt leģendārais Zidāns
Pēc šī gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra par jauno Francijas futbola izlases treneri kļūs Zinedins Zidāns, vēsta vairāki Francijas mediji.
Zidāna iespējamo stāšanos pie valstsvienības stūres otrdien intervijā laikrakstam "Le Figaro" nenoliedza arī Francijas futbola federācijas (FFF) prezidents Filips Diallo.
"Jā, es zinu viņa vārdu," sacīja Diallo. "Francijas izlase ir viena no labākajām pasaulē, un ne katrs var to trenēt. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš atbilst daudziem kritērijiem un spēj iegūt Francijas iedzīvotāju atbalstu, jo šī Francijas futbola izlase pieder Francijas tautai."
Pēc PK finālturnīra savu amatu pametīs līdzšinējais galvenais treneris Didjē Dešāns, kurš valstsvienību vada kopš 2012. gada. Viņa vadībā izlase kļuva par 2018. gada pasaules čempioni, bet četrus gadus vēlāk sasniedza PK finālu, tajā piekāpjoties Argentīnai. Tāpat Dešāns 2016. gadā savā laukumā izcīnīja Eiropas čempionāta vicečempiona titulu un 2021. gadā uzvarēja Nāciju līgā.
53 gadus vecais Zidāns kā spāņu kluba Madrides "Real" galvenais treneris no 2016. līdz 2018. gadam trīs reizes pēc kārtas uzvarēja UEFA Čempionu līgā. Pēc atkāpšanās no amata viņš atgriezās klubā 2019. gadā un 2nākamajā sezonā atkal aizveda to līdz čempiona titulam. Kopš 2021. gada Zidāns nav uzņēmies trenera amatu.
Tikmēr Francijas sporta laikraksts "L'Equipe" ziņo, ka Zidāns jau kādu laiku strādā pie sava treneru štāba komplektēšanas.
Bijušais Francijas izlases kapteinis Zidāns 1998. gada PK finālā pret Brazīliju guva divus vārtus, palīdzot triumfēt ar 3:0 un izcīnīt Francijai pirmo pasaules čempionu titulu. Astoņus gadus vēlāk Zidāns tika atzīts par PK labāko spēlētāju, tomēr to aizēnoja fināla papildlaikā nopelnītā sarkanā kartīte par sitienu ar galvu itālim Marko Materaci. Papildlaikā uzvarētājs netika noskaidrots, bet pēcspēles sitienos uzvarēja Itālija, vienus no vārtiem gūstot arī Materaci.
"Francijas izlasē, kurā kā spēlētājs pavadīju gandrīz 12, 13 vai 14 gadus, jūtos kā mājās. Protams, tas ir sapnis," nesen par iespējamo valstsvienības trenēšanu izteicās pats Zidāns. Izlases rindās Zidāns aizvadīja 108 spēles un guva 31 vārtus, bez uzvaras PK sekmējot arī Francijas triumfu 2000. gada Eiropas čempionātā.