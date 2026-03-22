Šodien 21:07
O'Railija dublis atnes “Manchester City” Anglijas Līgas kausu
Mančestras "City" svētdien Londonā izcīnīja Anglijas Līgas kausu.
Finālspēlē Mančestras komanda ar rezultātu 2:0 (0:0) pārspēja Londonas "Arsenal".
Abus vārtus guva Mančestrā dzimušais Niko O'Railijs. Vispirms 60. minūtē londoniešu vārtsargs Kepa Arisabalaga pie vārtiem izlaida no rokām bumbu, un O'Railijs to raidīja mērķī. Četras minūtes vēlāk pēc Mateuša Nuneša viegla centrējuma O'Railijs no vārtu priekšas panāca 2:0.
"City" galvenajam trenerim Žuzepam Gvardiolam šis bija 16. tituls Mančestras komandas galvenā trenera amatā, bet kopumā viņš izcīnījis 34 trofejas.