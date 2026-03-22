Ostapenko pieveic Paolīni un iekļūst Maiami turnīra astotdaļfinālā
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko svētdien Maiami "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību trešajā kārtā pārspēja ranga devītās vietas īpašnieci itālieti Jasmīni Paolīni un iekļuva astotdaļfinālā.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu un turnīrā izsēta ar 25. numuru, turnīra septīto raketi Paolīni divarpus stundu ilgā mačā pārspēja ar rezultātu 5-7, 6-2, 7-5.
Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko ir nopelnījusi 120 ranga punktus.
Ostapenko astotdaļfinālā tiksies ar ranga astoto numuru ukrainieti Elinu Svitoļinu vai amerikānieti Heliju Baptistu (WTA 45.).
Ostapenko ar Paolīni iepriekš tikušās trīs reizes - 2023. gada "US Open" pirmajā kārtā uzvarēja Latvijas tenisiste, bet pērn Dohas un Romas turnīru ceturtdaļfinālos pārāka bija itāliete.
Latvijas pirmā rakete Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar 6-4, 6-4 uzvarēja ukrainieti Dajanu Jastremsku (WTA 54.). Arī Paolīni turnīru sāka no otrās kārtas, kurā ar 6-3, 1-6, 6-2 uzvarēja amerikānieti Teilori Taunsendu (WTA 80.).
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Maiami, debitējot "WTA 1000" līmeņa pamatturnīrā, piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē.
Turnīrs Maiami noslēgsies nākamās nedēļas beigās.