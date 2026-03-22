RFS futbolistes sezonas pirmajā mačā pārspēj "Metta" komandu
RFS futbolistes sezonas pirmajā mačā pārspēj "Metta" komandu

Latvijas vicečempione futbolā RFS svētdien izcīnīja uzvaru "LuckyBet" Sieviešu futbola līgas (SFL) pirmās kārtas spēlē mājās ar 4:0 (2:0) pārspējot "Metta" komandu.

Trīsreiz pretinieču vārtos bumbu raidīja Anastasija Čemirtāne un vienu precīzu sitienu pievienoja Viktorija Lavreņuka. Pagājušās sezonas čempione "Riga" sestdien pirmajā mačā viesos ar 10:0 pārspēja "Audu". Četru apļu turnīrs, kurā par čempiontitulu cīnās septiņas vienības, beigsies novembrī. Pērn otro sezonu pēc kārtas par čempionēm kļuva "Riga" futbolistes.

