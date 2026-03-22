Šodien 15:50
RFS futbolistes sezonas pirmajā mačā pārspēj "Metta" komandu
Latvijas vicečempione futbolā RFS svētdien izcīnīja uzvaru "LuckyBet" Sieviešu futbola līgas (SFL) pirmās kārtas spēlē mājās ar 4:0 (2:0) pārspējot "Metta" komandu.
Trīsreiz pretinieču vārtos bumbu raidīja Anastasija Čemirtāne un vienu precīzu sitienu pievienoja Viktorija Lavreņuka. Pagājušās sezonas čempione "Riga" sestdien pirmajā mačā viesos ar 10:0 pārspēja "Audu". Četru apļu turnīrs, kurā par čempiontitulu cīnās septiņas vienības, beigsies novembrī. Pērn otro sezonu pēc kārtas par čempionēm kļuva "Riga" futbolistes.