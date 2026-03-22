Šodien 13:44
Latvijas tenisists Kārlis Ozoliņš izcīna savu trešo ITF titulu karjerā
Latvijas tenisists Kārlis Ozoliņš svētdien izcīnīja uzvaru Ķīnas pilsētā Maaņšaņā aizvadītajā M-15 turnīrā, izcīnot savu trešo Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) titulu karjerā.
Finālā Ozoliņš, kurš ATP rangā ieņem 729. vietu, ar rezultātu 6-3, 6-1 pārspēja turnīrā ar sesto numuru izsēto krievu Maksimu Žukovu (ATP 520.). Uzvara turnīrā dod 15 ATP ranga punktus. Savus iepriekšējos divus M-15 titulus Ozoliņš izcīnīja 2024. gadā arī Āzijā un turnīros uz cietā seguma kortiem.