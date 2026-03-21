Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko.
Aļona Ostapenko un Kristīna Mladenoviča piedzīvo zaudējumu Maiami "WTA 1000" dubultspēļu pirmās kārtas mačā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar francūzieti Kristīnu Mladenoviču sestdien piedzīvoja zaudējumu Maiami "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Latvijas un Francijas duets ar 4-6, 7-6 (7:2), 7:10 supertaibreikā zaudēja Japānas tenisistei Eri Hozumi un taivānietei Vu Fansjaņai.
Ostapenko tika pie desmit WTA dubultspēļu ranga punktiem.
Jau ziņots, ka vienspēļu sacensībās Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 24. vietā un turnīrā izsēta ar 25. numuru, no pirmās kārtas bija brīva un otrajā ar ar 6-4, 6-4 uzvarēja ukrainieti Dajanu Jastremsku (WTA 54.).
Trešajā kārtā latvietes pretiniece būs WTA ranga septītais numurs Jasmīne Paolīni no Itālijas.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Maiami, debitējot "WTA 1000" līmeņa pamatturnīrā, piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē.
Turnīrs Maiami noslēgsies nākamās nedēļas beigās.