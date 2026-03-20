Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" pārspēj Milānas komandu
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars piektdien ULEB Eirolīgas 32. kārtas spēlē bija Stambulas "Fenerbahce" pieteikumā, taču laukumā nedevās, viņa pārstāvētajai komandai ar 79:75 (17:23, 12:14, 28:15, 22:23) pārspējot Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".
Uzvarētājiem Telens Hortons-Takers guva 23 punktus, 18 no tiem otrajā puslaikā, bet Veidam Boldvinam un Nando de Kolo bija pa 16 punktiem. Boldvins arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles un bloķēja divus metienus.
Milāniešiem 22 punktus guva Armoni Brukss, 15 punkti un četras rezultatīvas piespēles bija Marko Guduričam, desmit punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Zeks Lidejs, bet desmit punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Kvinam Elisam. "Fenerbahce" ar 23 uzvarām 32 mačos ir turnīra līdere, bet "AX Armani Exchange Olimpia" uzvarējusi 16 spēlēs un ieņem 12. vietu.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".