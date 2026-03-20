Futbols
Šodien 12:36
Latvijas izlases futbolistam Alvim Jaunzemam traumas dēļ šī sezona ir beigusies
Latvijas futbolistam Alvim Jaunzemam veikta operācija, pēc kuras viņš šosezon vairs nedosies laukumā, vēsta Polijas mediji.
Jaunzems Polijas ekstraklases komandas Gdaņskas "Lechia" rindās pēdējo reizi devās laukumā septembrī. Viņš pievienojās Gdaņskas komandai pagājušajā vasarā un šosezon Polijas spēcīgākajā līgā aizvadīja deviņas cīņas.
Polijas mediji vēsta, ka Latvijas futbolists jau ilgāku laiku mēģinājis tikt galā ar Ahileja cīpslas problēmām, taču viņam bija nepieciešama operācija, pēc kuras latvietis šosezon vairs neatgriezīsies laukumā.
Jaunzems pirms pievienošanās "Lechia" divas sezonas pārstāvēja citu Polijas vienību Melecas "Stal". "Lechia" ar 31 punktu 25 spēlēs Polijas čempionāta turnīra tabulā atrodas 14. pozīcijā 18 komandu konkurencē.