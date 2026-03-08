Latvijas ratiņkērlinga komanda paralimpiskajās spēlēs piekāpjas Zviedrijai
Latvijas ratiņkērlinga komanda, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, svētdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs piedzīvoja otro zaudējumu ar 2:10 piekāpjoties Zviedrijai.
Latvijas vienība pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, savukārt otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju. Turnīra turpinājumā latvieši vēl tiksies ar Kanādu, ASV, Ķīnu, Norvēģiju, Lielbritāniju un Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras. Svētdien vēl plkst. 15.35 jaukto pāru sacensībās Polīna Rožkova un Agris Lasmans spēlēs ar Dienvidkorejas duetu.
Rožkova/Lasmans pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu, turpinājumā ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim un ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, tad ar 9:6 apspēlēja Igauniju un ar 9:4 uzvarēja Itālijas komandu.
Pēc piecām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 2-3 atrodas dalītā ceturtajā vietā astoņu komandu konkurencē. Līderi ar piecām uzvarām piecos mačos mačos ir Ķīnas komanda, kurai ar trim panākumiem seko Lielbritānija un Dienvidkoreja. Divas uzvaras ir Igaunijai, Japānai, Latvijai un ASV, bet mājinieki itāļi tikuši pie viena panākuma.
Latvijas duets turpinājumā mēros spēkus ar Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām. Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.