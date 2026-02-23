Divkārtējais "Tour de France" uzvarētājs Vingegords sezonu uzsāks Parīze-Nicas velobraucienā
Divkārtējā "Tour de France" uzvarētāja Jonasa Vingegorda jaunās sezonas pirmais starts būs nākamajā mēnesī Parīzes-Nicas velobraucienā, pirmdien paziņoja dāņu sportists. 29 gadus vecais sportists sākotnēji bija ieplānojis savu sezonu sākt pagājušajā nedēļā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) daudzdienu velobraucienā, tomēr janvāra beigās Spānijā treniņos notikušā kritiena dēļ viņš bija spiests mainīt plānus.
Pagājušajā gadā Vingegords krita Parīzes-Nicas velobraucienā un bija spiests izstāties pirms sestā posma, bet par uzvarētāju kļuva viņa komandas biedrs "Visma-Lease a Bike" rindās amerikānis Mateo Jorgensons.
"Esmu sajūsmā, ka atkal varēšu nostāties uz Parīzes-Nīcas velobrauciena starta," komandas izplatītajā paziņojumā citēts Vingegords. "Mums kā komandai šeit ir jāaizstāv tituls."
Vingegords 2023. gada Parīze-Nicas velobraucienā finišēja trešais aiz slovēņa Tadeja Pogačara un francūža Davida Gaudū, bet iepriekšējos divos gados prestižajā braucienā triumfēja Jorgensons, kurš šogad nebūs komandas sastāvā.
Parīze-Nicas velobrauciens norisināsies notiks no 8. līdz 15. martam, un sagaidāms, ka spānis Huans Ajuso no latvieša Toma Skujiņa pārstāvētās "Lidl-Trek" komandas un portugālis Žuāu Almeida ("UAE Team Emirates - XRG") būs galvenie Vingegorda konkurenti.
Marta izskaņā Vingegords plāno startēt arī Katalonijas daudzdienu velobraucienā ("Volta a Catalunya").