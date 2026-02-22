Nosaukti karognesēji Milānas-Kortīnas ziemas Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā
Latvijas komandas karognesēji Milānas-Kortīnas ziemas Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā būs šorttrekists Roberts Krūzbergs un distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka. Noslēguma ceremonija norisināsies šodien, 22. februārī, plkst.21.30 pēc Latvijas laika, Veronā, pulcējot visu valstu sportistus, lai kopīgi atzīmētu Spēļu noslēgumu.
Roberts Krūzbergs Spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē šorttrekā, nodrošinot pirmo Olimpisko medaļu Latvijas vēsturē šajā sporta veidā. Savukārt Patrīcija Eiduka sasniedza augstāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanas vēsturē, izcīnot 11. vietu 50km distancē klasiskajā stilā un 15. vietu 10 km brīvā stila distancē ar intervāla startu.
Šajās ziemas Olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēja lielākā delegācija valsts vēsturē - 68 sportisti, startējot 9 sporta veidos un 28 disciplīnās, vēlreiz apliecinot Komanda Latvija izaugsmi un konkurētspēju starptautiskajā arēnā.
Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs Latvijas sportisti demonstrēja konkurētspējīgu un daudzpusīgu sniegumu vairākos sporta veidos, sasniedzot virkni augstvērtīgu rezultātu un izcīnot divas Olimpiskās medaļas.
Ļoti spēcīgs sniegums bija kamaniņu sportā - Elīna Ieva Bota izcīnīja 2. vietu, vīriešu konkurencē Kristers Aparjods ieguva augsto 4. vietu, bet divnieku sacensībās Bogdanova/Robežniece izcīnīja 4. vietu, savukārt Bots/Plūme – 5. vietu. Arī komandu stafetē Latvijas kvartets finišēja 4. vietā, tikai nedaudz atpaliekot no goda pjedestāla.
Izcilākais panākums tika sasniegts šorttrekā - Roberts Krūzbergs 1500 metru distancē izcīnīja 3. vietu, nodrošinot Latvijai Olimpisko bronzu. Tāpat 1000 metru distancē viņš ieguva augsto 5. vietu.
Distanču slēpošanā vēsturiski augstu rezultātu sasniedza Patrīcija Eiduka, izcīnot 11. vietu 50km distancē klasiskajā stilā un 15. vietu 10 km brīvajā stilā 111 sportistu konkurencē, kā arī kopā ar Kitiju Auziņu komandu sprinta finālā ierindojoties 13. vietā. Biatlonā augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja Estere Volfa, kura 10 km iedzīšanā izcīnīja 11. vietu, bet 7,5 km sprintā bija 16. vietā. Baiba Bendika sprintā sasniedza 15. vietu. Kopumā Latvijas sportisti demonstrēja stabilu sniegumu, vairākās disciplīnās sasniedzot vēsturiski nozīmīgus rezultātus dažādos ziemas sporta veidos.