Kanādas vīriešu kērlinga izlase ar skipu Bredu Džeikobsu sestdien Kortīnā d'Ampeco izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļas.
Citi sporta veidi
Vakar 23:14
Kanādas vīriešu kērlinga izlase olimpiādē izcīna zeltu
Kanādas vīriešu kērlinga izlase ar skipu Bredu Džeikobsu sestdien Kortīnā ar 9:6 pārspēja Lielbritāniju izcīnot olimpisko zeltu.
No Kanādas izlases tikai Taileram Tardi šī ir pirmā medaļa olimpisko spēļu turnīros. Piektdien bronzas spēlē Šveices vīriešu kērlinga izlase ar skipu Janniku Švalleru ar 9:1 uzvarēja Norvēģiju ar skipu Mangnusu Ramsfjellu. Kanāda pusfinālā ar rezultātu 5:4 ekstra endā uzvarēja Norvēģiju, bet Lielbritānija ar 8:5 bija pārāka pār Šveici. Šveices kērlingisti uzvarēja visās grupas spēlēs.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs vīriešu kērlinga turnīrā triumfēja Zviedrija, sudrabs tika Lielbritānijai, bet bronzas medaļas izcīnīja Kanādas komanda. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.