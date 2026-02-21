"Valmiera Glass"/ViA basketbolisti pārspēj "Ventspili" un izcīna Latvijas kausu
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda sestdien ar 84:70 pārspēja "Ventspili", izcīnot "Užavas" Latvijas basketbola kausu.
Par vērtīgāko spēlētāju tik atzīts trofejas ieguvējas saspēles vadītājs Dominīks Steņonis. Valmieriešiem ar 19 punktiem rezultatīvākais bija Endrū Pekers, bet 15 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Steņonim, kurš ieguldīja lielu artavu vadības nostiprināšanā pirmajā puslaikā. Artis Ate pievienoja 13 punktus un Verners Kohs guva 12 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas.
Ventspilniekiem 21 punktu guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Amandas Urkis, 12 punkti, desmit bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Kemeronam Šeltonam, bet 11 punktus guva, 11 atlēkušās bumbas izcīnīja un trīs metienus bloķēja Braients Tomass.
"Ventspils" finālā spēlēja trešo reizi un trešo reizi cieta zaudējumu, turklāt otro reizi to darīja savā laukumā, bet valmieriešiem iepriekš lielākais sasniegums bija līdzdalība pusfinālā 2023. gada sezonā. Valmieras komanda astotdaļfinālā sagrāva Nacionālajā līgā labi spēlējošo "Bausku" (111:60), bet turpinājumā no cīņas izsita galvaspilsētas komandas - ceturtdaļfinālā ar "VEF Rīga" 109:65 un 88:70, pusfinālā ar "Rīgas Zeļļi" 97:82 un 94:89.
"Ventspils" pēc vieglas uzvaras pār "Sigulda"/"Mapri Būve" (106:73) ceturtdaļfinālā piedzīvoja īstu trilleri duelī ar "Ogri". Pārliecinošai uzvarai savā laukumā (89:72) sekoja pārliecinošs zaudējums izbraukumā un laimīga izglābšanās pēdējā sekundē ar Artūra Ausēja metienu no savas laukuma puses (98:114 un divu spēļu summā viena punkta pārsvars). Pēc tam pusfinālā pret RSU/"VEF Rīga" tika izcīnītas drošas uzvaras (86:66 un 99:78).
Turnīrā piedalījās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības. Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu. Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.