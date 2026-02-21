Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu turnīrā trešo vietu kērlingistes izcīnīja, ar rezultātu 10:7 pārspējot ASV komandu ar skipu Tabitu Pītersoni.
Citi sporta veidi
Šodien 18:42
Kanādietes pārspēj ASV kērlingistes, izcīnot olimpisko bronzu
Kanādas sieviešu kērlinga izlase ar skipu Reičelu Homanu izcīnījušas Milānas-Kortīnas olimpisko spēļu bronzas medaļu.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu turnīrā trešo vietu kērlingistes izcīnīja, ar rezultātu 10:7 pārspējot ASV komandu ar skipu Tabitu Pītersoni. Pusfinālā Kanādas izlase ar rezultātu 3:6 zaudēja zviedrietēm, savukārt ASV komanda atzina Šveices izlases pārākumu, piekāpjoties ar 4:7.
Zviedrijas un Šveices cīņa par zelta medaļu paredzēta svētdien. Pirms četriem gadiem Pekinā šī gada finālistes tikās cīņā par bronzu, ar 9:7 uzvarot Zviedrijai, bet finālā Lielbritānija ar 10:3 guva virsroku pār Japānu. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz svētdienai.