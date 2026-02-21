Losandželosas derbijā sīvā cīņā uzvar "Lakers"; "Nuggets" sasniedz komandas rekordu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā Losandželosas komandu derbijā piektdien "Lakers" savā laukumā pārspēja "Clippers" vienību.
"Lakers" bija pārāki ar 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27), savstarpējos dueļos šajā sezonā pānākot 2-2. Uzvarētāju sastāvā Luka Dončičs izcēlās ar 38 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm, Ostins Rīvzs pievienoja 29 punktus, bet Lebrons Džeimss sakrāja 13 punktus un 11 atlēkušās bumbas. "Clippers" rindās rezultatīvākais ar 31 punktu bija Kavai Lenards, taču pēdējās ceturtdaļas vidū viņš potītes savainojuma dēļ laukumu pameta. Vēl 26 punktus guva Benedikts Maturins, bet 16+10 sakrāja Brūks Lopess.
"Lakers" ar bilanci 34-21 ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" ar 27 uzvarām un 29 zaudējumiem ir devītajā pozīcijā.
Citā mačā šīs sezonas rezultativitātes rekordu sasniedza Denveras "Nuggets" vienība, kas viesos ar 157:103 (41:27, 41:26, 43:32, 32:18) sagrāva Portlendas "Trail Blazers" komandu. Denveriešiem šī bija rezultatīvākā izbraukuma spēle kluba vēsturē.
Punktus "Nuggets" labā guva visi 12 pieteiktie spēlētāji, bet rezultatīvākie ar attiecīgi 32 un 29 punktiem bija Nikola Jokičs un Džamals Marejs, kamēr pa 19 punktiem savā kontā ierakstīja Džulians Strouters un Tims Hārdavejs jaunākais. Savukārt mājiniekiem rezultativākais ar 19 punktiem bija Džrū Holidejs.
"Nuggets" ar 36 uzvarām 57 spēlēs Rietumu konferencē ieņem trešo vietu, bet "Trail Blazers" ar bilanci 27-30 ir desmitie.