Vīriešu biatlonā ar kopēju startu triumfē norvēģis Dāle-Ševdāls
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu biatlona sacensībās ar kopēju startu zelta medaļu izcīnīja norvēģis Juhanness Dāle-Ševdāls.
Uzvarētājs 15 kilometru distanci veica 39 minūtēs un 17,1 sekundē un bez kļūdām sašāva visus 20 mērķus. 10,5 sekundes pēc līdera finišēja viņa tautietis Sturla Holms Lēgreids, kurš šaušanā pieļāva vienu kļūdu. Viņš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs medaļas izcīnījis visās piecās biatlona distancēs. Neskatoties uz četrām kļūdām šaušanā, trešo vietu izcīnīja Kantēns Fijons-Majē, kurš no līdera atpalika 25,6 sekundes un tādējādi trim zelta medaļām šajās olimpiskajās spēlēs pievienoja arī bronzas medaļu.
Veiksmīgi sacensības sāka mājinieku Itālijas pārstāvis Tomaso Džakomels, kurš pēc otrās šaušanas bija pirmajā vietā, taču trases vidū, šķiet, veselības problēmu dēļ izstājās. Sacensībās startēja 30 biatlonisti. Neviens no četriem Latvijas biatlonistiem nekvalificējās sacensībām ar kopēju startu.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs par čempionu kļuva Norvēģijas biatlonists Juhanness Tīngnēss Bē, otrajā vietā bija zviedrs Martins Ponsiluoma un trešajā vietā ierindojās Norvēģijas biatlonists Vetle Šostads Kristiansens. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.