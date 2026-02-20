Slēpošanas krosā uzvar vāciete Maijere; slēpošanas akrobātikā labākais Vans Sjiņdi
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempioni frīstaila slēpošanas krosā piektdien kļuva Daniela Maijere no Vācijas.
Maijere, kura pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs ieguva dalītu trešo vietu, finišēja pirmā, aiz sevis atstājot Pekinas olimpisko spēļu otru bronzas medaļnieci Faniju Smitu no Šveices. Savukārt bronzas medaļu ieguva pirms četriem gadiem par Pekinas olimpisko čempioni kļuvusī zviedriete Sandra Nēslunde.
Tikmēr slēpošanas akrobātikā vīriešiem piektdien triumfēja ķīnietis Vans Sjiņdi. Ķīnas sportists, kurš gan Pekinas, gan Phjončhanas olimpiskajās spēlēs ieņēma 14. vietu, finālā saņēma 132,6 punktus. Sudraba medaļu izcīnīja Noe Rots no Šveices, kurš finālā saņēma 131,58 punktus. Savukārt trešajā vietā ierindojās uzvarētāja tautietis Li Tiaņma, kurš savās pirmajās olimpiskajās spēlēs finālā ieguva 123,93 punktus.
Pekinas olimpisko spēļu čempions frīstaila akrobātikā - Ķīnas frīstaila slēpotājs Cji Guanpu - Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs finālā palika astotajā vietā. Pirms četriem gadiem sudraba godalgu izcīnīja Ukrainas frīstaila slēpotājs Oleksandrs Abramenko, bet trešajā vietā bija Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) sportists Iļja Burovs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.