19 gadus vecais Jaunzēlandes frīstaila slēpošanas talants olimpiskajās spēlēs gūst galvas traumu
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu frīstaila slēpošanas sacensību rampā kvalifikācijā piektdien krita Jaunzēlandes sportists Finlijs Melvils-Aivss, kurš sasita galvu un tika aizvests uz nestuvēm.
Mediķi sniedza palīdzību 19 gadus vecajam frīstaila slēpotājam, kuru skatītāju aplausu pavadībā uz nestuvēm aizveda no finiša zonas. Pagaidām nav informācijas par Jaunzēlandes sportista, kurš šogad uzvarēja "X Games", traumu nopietnību.
Kvalifikācijas sacensības turpinājās, un piektdien paredzētas arī finālsacensības. Spēcīgās snigšanas dēļ ceturtdien tika atliktas kvalifikācijas sacensības, kas tagad notiek vienā dienā ar finālu. Snigšanas dēļ no ceturtdienas uz piektdienu tika pārceltas arī olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensības vīriešu frīstaila akrobātikā.
Gan frīstaila slēpošanā, gan snovbordā olimpiskajās trasēs pēdējās dienās bijuši vairāki bīstami kritieni.
Kanādas frīstaila slēpotāja Keisija Šārpa, kura 2018. gadā kļuva par olimpisko čempioni sacensībās rampā, ceturtdien rampā sasita galvu, un mediķi viņu aprūpēja apmēram desmit minūtes. Kanādas Olimpiskā komiteja viņas veselības stāvokli raksturoja kā stabilu.
Iepriekš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs Austrālijas snovbordists Kamerons Boltons pēc kritiena treniņā tika nogādāts slimnīcā ar diviem kakla lūzumiem.