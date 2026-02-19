Olimpiskajās spēlēs vēlreiz pārceļ frīstaila akrobātikas sacensības
Pamatīgas snigšanas dēļ ir vēlreiz pārceltas Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensības vīriešu frīstaila akrobātikā, kā arī ceturtdienas sacensības rampā.
Kvalifikācijai frīstaila akrobātikā bija jānorisinās jau otrdien, taču snigšanas dēļ tā tika pārcelta uz ceturtdienu, tomēr tagad sacensību starts pārlikts uz piektdienas rītu. Pēc jaunā plāna kvalifikācija sāksies plkst. 11.30 pēc Latvijas laika, bet jau plkst. 14.30 sekos finālsacensības.
Savukārt kvalifikācijas sacensībām rampā ceturtdien vajadzēja sākties plkst. 11.30 un finālam būtu jānotiek piektdien plkst. 20.30. Patlaban nav zināms, kad tiks aizvadīti kvalifikācijas starti. Ceturtdien jānorisinās arī Ziemeļu kombinācijas finālsacensībām vīriešiem, kas lielās snigšanas dēļ varētu būt apgrūtināts.
Kā norāda spēļu rīkotāji, galvenais sacensībās ir sportistu drošība. Iepriekš Livinjo tika pārceltas arī sacensības sieviešu snovborda sloupstailā, kā arī nenotika pēdējais lēciens tramplīnlēkšanas komandu sacensībās.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.