Norvēģija olimpiskajās spēlēs saglabā drošu vadību medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti trešdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās tika pie vēl vienas zelta godalgas, saglabājot drošu vadību medaļu kopvērtējumā.
Norvēģiem savu piekto zeltu šajā Olimpiādē un desmito karjerā izcīnīja visu laiku titulētākais ziemas olimpisko spēļu sportists Juhanness Klēbo, kurš kopā ar Einaru Hēdegardu palika nepārspēts distanču slēpošanas vīriešu komandu sprinta sacensībās. Vēl pie savām pirmajām divām zelta godalgām tika Ķīnas sportisti, bet pa vienai pirmajai vietai bija arī Zviedrijai, Francijai, Japānai, ASV, Dienvidkorejai un Kanādai.
Norvēģijas kontā tagad ir 33 medaļas, no kurām 15 ir zelta, astoņas - sudraba un desmit - bronzas.
Otro vietu ar deviņām zelta, piecām sudraba un 12 bronzas medaļām saglabā Itālija, bet trešajā pozīcijā ar septiņiem ar zeltiem, 11 sudrabiem un sešām bronzām seko ASV.
Aiz amerikāņiem medaļu ieskaitē ir Francija, Nīderlande un Zviedrija, kurām ir sešas zelta medaļas, bet tālāk labāko desmitniekā ar piecām augstākā kaluma medaļām seko Vācija, Austrija, Japāna un Šveice.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod 22. pozīciju. Pie godalgām tikušas 26 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.