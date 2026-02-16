Norvēģija saglabā medaļu līderpozīciju; Itālija nostiprinās otrajā vietā
Norvēģijas sportisti svētdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja divas zelta godalgas, joprojām esot pirmajā vietā medaļu kopvērtējumā.
Norvēģijai zeltu svētdien izcīnīja distanču slēpotāji 4x7,5 kilometru stafetē, kā arī tramplīnlēcēja Anna Udīna Strema. Stafetes komandā bija arī Juhaness Klēbo, kurš tika pie sava ceturtā zelta šajā Olimpiādē un devītās augstākā kaluma medaļas kopumā, kļūstot par visu laiku titulētāko ziemas olimpisko spēļu sportistu.
Divas zelta medaļas svētdien izcīnīja arī mājiniece Itālija, nostiprinoties otrajā pozīcijā, un Lielbritānija, kamēr pa vienai pirmajai vietai bija Zviedrijai, Kanādai un Nīderlandei.
Norvēģijas kontā tagad ir 26 medaļas, no kurām 12 ir zelta, septiņas - sudraba un septiņas - bronzas. Otro vietu ar astoņām zelta, četrām sudraba un desmit bronzas medaļām saglabā Itālija, kurai ar pieciem zeltiem, astoņiem sudrabiem un četrām bronzām seko ASV.
Aiz amerikāņiem medaļu ieskaitē ir Nīderlande un Zviedrija, kurām ir pa pieciem zeltiem, pieciem sudrabiem un vienai bronzai, bet tālāk seko Francija, Vācija, Austrija, un Šveice, kuras izcīnījušas pa četrām augstākā kaluma medaļām. Labāko desmitnieku ar trīs zelta, piecām sudraba un deviņām bronzas medaļām noslēdz Japāna.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod dalītu 21. pozīciju. Pie godalgām tikušas 25 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.