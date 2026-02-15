Kanādas hokejisti grupas pēdējā spēlē sagrauj Franciju
Kanādas vīriešu hokeja izlase svētdien olimpisko spēļu turnīra grupas pēdējā spēlē ar rezultātu 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) sagrāva Franciju.
Kanādiešiem divi vārti un viena rezultatīva piespēle bija Maklinam Selebrīni, tāpat trīs punktus ar vieniem gūtiem vārtiem un divām piespēlēm iekrāja Konors Makdeivids, Marks Stouns un Sidnijs Krosbijs. Franciju pārspēja arī Devons Tēvzs, Keils Makars, Toms Vilsons, Brendons Heigels un Bo Horvats.
Francijas izlasē vārtus guva Florāns Due un Saša Trejs.
Vilsons un Pjērs Krinons par kautiņu trešajā periodā tika noraidīti līdz spēles beigām.
Kanādiešiem šajā mačā bija izteikti vairāk metienu pa vārtiem - 46:14.
A grupā Kanāda trīs spēlēs guva deviņus punktus un uzreiz iekļuva ceturtdaļfinālā, pieci punkti bija Šveicei, četri - Čehijai, bet Francija palika bez punktiem.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.