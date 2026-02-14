Austrāliete Džakara Entonija kļūst par pirmo olimpisko čempioni duālajā mogulā
Austrāliete Džakara Entonija kļūst par pirmo olimpisko čempioni duālajā mogulā

Frīstaila slēpotāja Džakara Entonija no Austrālijas sestdien kļuva par pirmo olimpisko čempioni duālajā mogulā. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi iekļauta šī frīstaila disciplīna, kurā divas sportistes vienlaicīgi dodas trasē.

Sudraba un bronzas godalgas izcīnīja ASV sportistes Džaelīna Kaufa un Elizabete Lemlija.

Pekinas olimpisko spēļu čempione mogula disciplīnā Entonija Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs mogulā ieņēma astoto vietu, savukārt Lemlija kļuva par čempioni, apsteidzot Kaufu.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

