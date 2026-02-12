Nē, tas nav notvertais Slovākijas izlases fans!
Hokejs
Šodien 22:41
Itālijā notver 16 gadus bēguļojušu slovāku, kurš atbrauca noskatīties Slovākijas un Somijas hokeja spēli
Reizēm plašsaziņas līdzekļos parādās ziņas, ka daudzus gadus bēguļojoši itāļu mafijas bosi iekrīt likumsargu nagos pēc tam, kad liktenīgās kaislības mudināti tomēr dodas uz futbola stadionu, atbalstīt savu iecienīto komandu. Šoreiz šāds liktenis piemeklēja kādu slovāku, kurš pēc 16 gadu slapstīšanās nenoturējās un devās uz olimpiskajām spēlēm just līdzi Slovākijas hokeja izlasei.
44 gadus vecais Slovākijas pilsonis, kura vārds netiek minēts, tika arestēts trešdienas vakarā, kad reģistrējās viesu namā Milānas piepilsētā, vēsta “NBC News”, atsaucoties uz karabinieriem. Vīrietis cerēja tribīnēs vērot Slovākijas spēli pret Somiju, kaut gan bija iekļauts Itālijas likumsargu meklēto personu sarakstā.
Šim slovākam būs jāizcieš 11 mēneši un 7 dienas par vairākām veikalu zādzībām 2010. gadā, paziņoja karabinieri.
Varbūt Sanvitores cietumā ietupinātajam slovākam sildīs sirdi tas, ka Slovākija pirmajā spēlē svinēja uzvaru ar 4:1.