Alesandro Hēmerle (foto: Scanpix / dpa / picture-alliance)
Alesandro Hēmerlē triumfē snovbordrkrosā, otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas pārspējot Eliotu Grondēnu

Jauns.lv/LETA

Austrijas sportists Alesandro Hēmerlē ceturtdien olimpisko spēļu sacensībās snovbordkrosā cīņā par zeltu pārspēja kanādieti Eliotu Grondēnu, kuru uzveica arī prims četriem gadiem Pekinā.

Ja 2022. gada olimpisko spēļu finālā abus šķīra divas sekundes simtdaļas, tad šoreiz tās bija trīs sekundes simtdaļas.

Spraigā finišā bronzas godalgu izcīnīja austrietis Džeikobs Duseks, bet no finālistiem bez medaļas palika francūzis Aidans Šolē.

Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

