Norvēģija turpina atrauties olimpisko medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti trešdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja vienu zelta godalgu un saglabāja pirmo vietu medaļu kopvērtējumā.
Norvēģiem trešdien augstākā kaluma godalgu izcīnīja Jenss Luross Oftebrū, kurš triumfēja ziemeļu divcīņas sacensībās. Ražīgāka diena bija Francijai un mājiniecei Itālijai, kuras izcīnīja pa diviem zeltiem, bet viena pirmā vieta trešdien bija arī amerikāņiem.
Norvēģijas kontā tagad ir 13 medaļas, no kurām septiņas ir zelta, divas - sudraba un četras - bronzas.
Uz otro vietu ar četrām zelta, sešām sudraba un divām bronzas medaļām pakāpās ASV, bet trešajā pozīcijā ar četrām zelta, divām sudraba un septiņām bronzas godalgām ir mājiniece Itālija.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba medaļas, kas kopējā ieskaitē dod dalītu 17. pozīciju. Pie godalgām tikusi 21 valsts.
Kopējo medaļu skaita ziņā līderi ar 13 godalgām ir norvēģi un mājinieki itāļi, bet 12 medaļas ir ASV.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.