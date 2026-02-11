Igauņu ziemeļu divcīņnieks pēc lieliska lēciena tomēr nenotur medaļas pozīciju
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu ziemeļu divcīņas individuālajās sacensībās trešdien uzvarēja norvēģis Jenss Luross Oftebrū.
Sudraba medaļu izcīnīja Johanness Lamparters no Austrijas, kurš no līdera atpalika par vienu sekundi, savukārt trešo vietu izcīnīja soms Ēro Hirvonens, kurš atpalika par 2,5 sekundēm.
Jaunais čempions tramplīnlēkšanā uzrādīja septīto labāko rezultātu un desmit kilometru slēpojumu uzsāka 28 sekundes aiz pirmās disciplīnas līdera Igaunijas sportista Kristjana Ilvesa. Tramplīnlēkšanas disciplīnas līderis IIvess kopumā finišēja sestajā vietā, sacensību uzvarētājam zaudējot 41,1 sekundi.
Otrajā vietā pēc pirmās disciplīnas bija austrietis Tomass Retenegers, kurš kopsummā ieņēma devīto vietu, savukārt Japānas sportists Rjota Jamamoto, kurš pēc tramplīnlēkšanas bija trešajā vietā, summā ierindojās 15. vietā. Desmit kilometru slēpojumu Ilvess uzsāka ar 15 sekunžu pārsvaru pār Retenegeru, tikmēr 19 sekundes pēc līdera startēja japānis Jamamoto.
Sacensībās piedalījās 36 sportisti. Pekinas olimpiskajās spēlēs pirms četriem gadiem ziemeļu divcīņā uzvarēja Vincencs Gaigers no Vācijas, sudraba godalgu izcīnīja norvēģis Jorgens Grābaks, savukārt bronzas medaļa tika Lukasam Graidereram no Austrijas.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.