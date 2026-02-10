Norvēģija atraujas pārliecinošā vadībā olimpisko spēļu medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti otrdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās dubultoja savu godalgu skaitu un nostiprinājās pirmajā vietā medaļu kopvērtējumā.
Pirms otrdienas sacensībām norvēģiem bija trīs zelta, viena sudraba un divas bronzas medaļas, bet šodien tika dubultots katra kaluma medaļu skaits, kas tagad ir sešas zelta, divas sudraba un četras bronzas medaļas. Otrdien norvēģiem zelta medaļas izcīnīja biatlonists Juhans Ūlavs Botns, distanču slēpotājs Juhaness Klēbo un frīstaila slēpotājs Birks Rūds.
Otro vietu ar trīs zelta, divām sudraba un vienu bronzas medaļu dala Vācija un Zviedrija. Mājiniecei Itālijai patlaban ir visvairāk medaļu - 11 (divas zelta, divas sudraba un septiņas bronzas).
Otrdien kamaniņu sportā Elīna Ieva Bota izcīnīja sudraba godalgu un sarūpēja Latvijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs. Pie medaļām tikušas 19 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.