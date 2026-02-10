Slovēņu tramplīnlēcēji triumfē komandā, revanšējoties par neveiksmēm individuālajās sacensībās
Slovēnijas tramplīnlēcēji ar slēpēm otrdien Predaco izcīnīja zelta medaļas jaukto komandu sacensībās lēcienos no normālā izmēra tramplīna, revanšējoties par neveiksmēm individuālajās sacensībās.
Māsa ar brāli Nika un Domens Prevci savās grupās bija pirmie un izcīnīja zeltu kopā ar Niku Vodanu un Anži Lanišeku. Iepriekš individuālajās sacensībās Nika Prevca samierinājās ar sudrabu, bet Domens Prevcs palika bez godalgas.
Slovēņu kvartets summā iekrāja 1069,2 punktus. Sudrabu ar 1038,3 punktiem izcīnīja norvēģi Anna Udīne Strema, Kristofers Ēriksens Sundāls, Eirīna Marija Kvandāla un Māriuss Linnvīks, bet bronzu ar 1034 punktiem guva japāņi Marujama Nodzomi, Rjoju Kobajaši, Sara Takanaši un Rens Nikaido. Par 1,2 punktiem no labāko trijnieka atpalika Vācijas kvartets.
Pirms četriem gadiem tikai citā sastāvā arī par čempioni kļuva Slovēnijas komanda, kuras sastāvā bija Nikas un Domena brālis Peters Prevcs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.