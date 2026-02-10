Deniss Vasiļjevs
Deniss Vasiļjevs pārvar pirmo šķērsli un kvalificējas olimpisko spēļu izvēles programmai
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs otrdien Milānā kvalificējās olimpisko spēļu daiļslidošanas sacensību izvēles programmai, savukārt debitantam Fediram Kuļišam izredzes startēt arī piektdien ir tikai teorētiskas.
Vasiļjeva sniegums īsajā programmā tika novērtēts ar 82,44 punktiem, kas viņam šobrīd dod astoto vietu 17 startējušo daiļslidotāju konkurencē. Izvēles programmai, kas notiks piektdien, kvalificēsies 24 labāko rezultātu īpašnieki.
Kuļišs jau savas programmas ievadā centās izpildīt četrkāršo lēcienu, taču neveiksmīgi piezemējās, kas viņam liedza iegūt augstvērtīgu rezultātu. Šobrīd viņš ar 66,86 punktiem ir pirmspēdējā, 16. vietā.
Vasiļjevs startē savās trešajās olimpiskajās spēlēs, iepriekšējās divās izcīnot 19. un 13. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.