Olimpiskā vicečempione Elīna Ieva Bota atzīst, kādas nojautas bijušas pirms starta
Olimpiskā vicečempione kamaniņu sportā Elīna Ieva Bota mēģināja baudīt olimpiskās sacensības, pēc sudraba medaļas izcīnīšana sarunā ar Latvijas Televīziju teica sportiste. Bota otrdien kļuva par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu vicečempioni kamaniņu sportā, izcīnot Latvijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
"Jau vakardienā bija pārliecība, taču negribēju to skaļi teikt. Zināju, ko esmu atbraukusi šeit paveikt. Treniņos arī labi gāja, un mēģināju baudīt sacensības un braucienus," teica Bota.
Visos četros braucienos Bota bija ātrākā startā un arī pirmajos trases nogriežņos. "Tikai treniņi. Vasarā jāieliek ļoti daudz darba, un starts būs ātrs," rīkotāji citē Botas teikto.
Tāpat Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnījusi pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.
Kortīnā d'Ampeco zelta medaļu izcīnīja vāciete Jūlija Taubica, kura bija ātrākā visos četros braucienos, Botu summā apsteidzot par 0,918 sekundēm. Tikai 0,039 sekundes no Botas atpalika amerikāniete Ešlija Farkvarsone.
Kendija Aparjode olimpisko spēļu sacensības noslēdza 16. vietā.