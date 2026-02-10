Jauktajā šorttreka stafetē uzvar Itālija; austrietes kļūst par pirmajām čempionēm kalnu slēpošanas sieviešu komandu kombinācijā
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu zelta medaļu šorttreka jauktajā stafetē otrdien ieguva Itālijas ātrslidotāji.
Itālijas komanda - Elisa Konfortola, Arianna Fontana, Tomass Nadalīni un Pjetro Sigels - finišēja divās minūtēs un 39,019 sekundēs.
Otrajā vietā ierindojās Kanāda, atpaliekot 0,239 sekundes. Bronzas medaļu ieguva Beļģija, kas no Itālijas atpalika 0,334 sekundes.
A finālā ceturtajā vietā palika Ķīnas komanda, savukārt B finālā labāko rezultātu uzrādīja Nīderlande, kas finišēja divās minūtēs 35,537 sekundēs, sasniedzot jaunu olimpisko rekordu.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs šorttreka jauktās stafetes zelta medaļas izcīnīja Ķīna, apsteidzot Itāliju un Ungāriju.
Tikmēr par pirmajām olimpiskajām čempionēm sieviešu komandu kombinācijā otrdien kļuva Austrijas kalnu slēpotājas Arianna Radlere un Katarina Hūbere.
Komandu kombinācijas sacensībās viena kalnu slēpotāja sacenšas nobraucienā, bet otra - slalomā, un uzvarētāji tiek noteikti abu laiku summā.
Nobraucienā Radlere uzrādīja otru labāko laiku, bet slalomā Hūbere bija desmitā, taču summā par 0,05 sekundēm izdevās apsteigt Vācijas duetu Kira Veidle-Vilkenmana un Emma Aihere.