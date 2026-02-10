Juhaness Klēbo uzvar sprintā un izcīna otro zeltu olimpiskajās spēlēs
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempioniem distanču slēpošanas sprinta disciplīnā otrdien kļuva Linna Svāna no Zviedrijas un norvēģis Juhaness Klēbo.
Pusotru kilometru garajā distancē klasiskajā stilā sudraba medaļu sieviešu konkurencē ieguva cita zviedriete Jonna Sundlinga, kura iepriekšējā Olimpiādē bija pirmā, bet bronzas medaļa tika 2022. gada olimpisko spēļu vicečempionei, vēl vienai zviedrietei Majai Dālkvistai.
Fināla slēpojumā Svāna finišēja pēc četrām minūtēm un 3,05 sekundēm. Sundlinga atpalika par 1,59 sekundēm, bet Dālkvista - par 4,83 sekundēm.
Vīru konkurencē otrajā vietā ierindojās amerikānis Bens Ogdens, bet bronzas godalgu izcīnīja vēl viens norvēģis Oskars Opstads Vike.
Finālā Klēbo finišēja pēc trim minūtēm un 39,74 sekundēm, sudraba medaļas ieguvējs no viņa atpalika 0,87 sekundes un bronzas medaļas ieguvējs - 6,81 sekundi.
Klēbo šī bija otrā zelta medaļa Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs - iepriekš viņš triumfēja 20 kilometru skiatlona sacensībās. Norvēģis sprintā uzvarēja arī 2018. un 2022. gada olimpiskajās spēlēs, bet kopumā viņa kontā tagad ir septiņas olimpiskās zelta medaļas.
Jau vēstīts, ka Latvijas distanču slēpotājiem neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Vīriešu sacensībās Raimo Vīgants izcīnīja 52. vietu, 57. vietā ierindojās Lauris Kaparkalējs, bet 77. pozīcijā finišēja Niks Saulītis. Savukārt sieviešu sprinta kvalifikācijā Kitija Auziņa ieņēma 70. vietu, 76. vietā ierindojās Samanta Krampe, bet 82. pozīcijā finišēja Linda Kaparkalēja.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.