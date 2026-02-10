Latvijas florbola izlase Liepājā atspēlējas un trillerī pieveic šveiciešus
Latvijas vīriešu florbola izlase Liepājā noslēdza pasaules čempionāta kvalifikāciju ar dramatisku uzvaru pār Šveici 4:3 pēcspēles metienos, izšķirošo bullīti realizējot Krišjānim Tiltiņam. Abi jau bija nodrošinājuši ceļazīmi uz finālturnīru, bet principiālajā duelī latvieši atspēlējās no 1:3 un triumfēja vārtsarga Siliņa varoņdarbu fonā.
Gan Latvijas, gan Šveices izlase pa ceļazīmei uz pasaules čempionāta finālturnīru bija nopelnījušas jau pirms šīsdienas spēles, kļūdamas katra par savas apakšgrupas uzvarētāju. Šīsdienas cīņai bija principiāla nozīmē, sevišķi ja atceramies, ka iepriekšējā pasaules čempionātā tieši latvieši bija tie, kuri Šveices valstsvienību izmeta no planētas TOP-4.
Pirmajā periodā tika gūti tikai vieni vārtu, bet priecājās par tiem Latvijas komandas florbolisti un līdzjutēji, jo 16. minūtē pēc Ralfa Matīsa Baloža precīzā metiena vadībā ar 1:0 izvirzījās mūsu komanda. Toties otrās trešdaļas laikā vadības grožus ar 2:1 jau pārņēma Šveices izlase. 46. minūtē šveicieši guva vēl vienus vārtus, panākot divu punktu handikapu - 3:1. Jau pāris nākamās minūtes veiksmīgas bija latviešiem, kuriem drīz vien izdevās atspēlēties, atjaunojot neizšķirtu rezultātu - 3:3. Pa bumbiņai pretinieku vārtos ieraidīja Jānis Ragovskis un Daniels Jānis Anis. Spēles pamatlaiks noslēdzās ar tādu pašu rezultātu - 3:3. Papildlaikā nedaudz vairāk iniciatīvas piederēja Šveices florbolistiem, taču desmit minūšu laikā rezultāts tā arī nemainījās.
Pēcspēles metienu sērijā Latvijas izlases vārtu drošība tika uzticēta Sandijam Gabrielam Siliņam. Mūsu komandas labā pa bullītim realizēja Krišjānis Tiltiņš un Ralfs Matīss Balodis, taču latvieši nonāca bezdibeņa malā, jo pretinieki bija guvuši vārtus trijos mēģinājumos pēc kārtas. Šajā brīdī Latvijas izlasi glāba vārtsargs Siliņš, atvairot divus metienus. Toties Jēkabs Keišs un Krišjānis Tiltiņš savas iespējas izmantoja ļoti aukstasinīgi, nodrošinot Latvijas izlasei uzvaru ar 4:3.
Labākā spēlētāja balvu Latvijas izlasē saņēma Jānis Ragovskis, kurš šajā mačā izcēlās ar vienu vārtu guvumu. Rezultatīvākais starp latviešiem ar divām piespēlēm bija Morics Krūmiņš. Par labāko starp šveicešiem atzina Niklasu Grafu, kurš ar 2 (1+1) punktiem bija arī rezultatīvākais. Par Latvijas izlases labāko spēlētāju visa turnīra gaitā atzina Ralfu Matīsu Balodi.