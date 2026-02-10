Mūžībā devusies basketbola leģenda Silvija Skulme
Mūžībā devusies izcilā basketboliste, pedagoģe un Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Silvija Skulme, sociālajā tīklā “Facebook” paziņojis viņas dēls Rūdolfs Brēmanis.
“Ar neizsakāmi dziļām skumjām darām jums zināmu, ka vakar aizsaulē ir devusies mūsu mīļā mammīte Silvija Skulme,” raksta Brēmanis.
Silvija Skulme bija viena no spilgtākajām personībām Latvijas sieviešu basketbolā – TTT saspēles vadītāja un tā dēvētā “zelta meitene”. Viņa bija septiņkārtēja Eiropas čempionvienību kausa ieguvēja, seškārtēja PSRS čempione, Eiropas junioru čempione un starptautiskās klases sporta meistare.
Skulme bija arī pedagoģijas zinātņu doktore, sporta spēļu pedagoģe, graviera amata meistare un Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras kavaliere. Kā uzsver ģimene, mīlestība pret basketbolu un sportu viņu pavadījusi visu mūžu.
Pēdējos vairāk nekā 15 gadus Silvija Skulme bija iedvesmas avots onkoloģijas pacientiem visā Latvijā, jo ar slimību cīnījās ar izcilai sportistei raksturīgu neatlaidību un optimismu. Kā viņa pati mēdza sacīt, slimība bijusi “kā kārtējā treniņnometne”.
Ģimene norāda, ka Skulme pārdzīvojusi savu dzīvesbiedru Edgaru, kā arī mīļoto suni Dabīti, ar kuriem, kā raksta tuvinieki, viņa tagad atkal ir kopā.
Atvadīšanās no Silvijas Skulmes notiks sestdien, 14. februārī, plkst. 12.00 Raiņa kapu kapličā Rīgā.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Silvijas ģimenei, draugiem un ikvienam, kuru viņa iedvesmoja.