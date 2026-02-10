Ričardam Aizpuram iespēja sevi parādīt NBA klubu priekšā.
Latvijas jaunais basketbola talants iekļauts nometnē, kuru apmeklē arī NBA klubu darbinieki
Latvijas basketbolists Ričards Aizpurs šajā nedēļas nogalē Losandželosā piedalīsies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles programmā iekļautajā "Basketball Without Borders" (BWB) nometnē, vēsta rīkotāji.
Desmitajā BWB nometnē piedalīsies 40 vidusskolas vecuma basketbolisti no 29 valstīm, un tās nodarbības būs atvērtas NBA klubu darbiniekiem.
Nometnē tiks pārbaudīta spēlētāju fiziskā sagatavotība, kā arī tiks strādāts pie kustību efektivitātes, prasmju attīstīšanas, spēles 3x3, tāpat būs ar basketbolu nesaistītas aktivitātes. Jaunie talanti aizvadīs arī mačus pašreizējo un bijušo spēlētāju un treneru vadībā.
17 gadus vecais Aizpurs pārstāv Itālijas akadēmiju "Stella Azurra", piedaloties turnīros Eiropā un Ziemeļamerikā. Novembrī viņš tika izsaukts uz pieaugušo valstsvienību, taču debiju vīriešu izlasē vēl nepiedzīvoja.