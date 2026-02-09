Šveice medaļu kopvērtējumā ķer rokā Norvēģiju
Šveices sportisti pirmdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja divas zelta medaļas un pakāpās uz otro vietu medaļu kopvērtējumā.
Par čempioni frīstaila slēpošanas sloupstaila disciplīnā kļuva Matilde Gremo un par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem vīriešu komandu kombinācijā kļuva Šveices kalnu slēpotāji Franjo fon Almens un Tangijs Nefs.
Arī pēc pirmdienas sacensībām līderei Norvēģijai ir trīs zelta, viena sudraba un divas bronzas medaļas. Pirmdien norvēģi palika bez godalgām.
Šveicei tagad ir trīs zelta, viena sudraba un viena bronzas medaļa. Divus čempiontitulus šveiciešiem sarūpējis fon Almens.
Trešajā vietā ir Japāna ar divām zelta, divām sudraba un trim bronzas medaļām, pirmdien zeltu izcīnot Kokomo Murasei snovbordā "Big Air" disciplīnā.
Mājiniecei Itālijai patlaban ir visvairāk medaļu - deviņas (viena zelta, divas sudraba un sešas bronzas). Pirmdien itāļi godalgas neguva un medaļu kopvērtējumā no trešās vietas atkāpās uz septīto.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.