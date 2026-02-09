Kavai Lenards iemet 41 punktu negaidītā uzvarā pār "Timberwolves"; "Knicks" apspēlē "Celtics"
Ar 41 punktu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē svētdien izcēlās Kavai Lenards, sekmējot Losandželosas "Clippers" uzvaru viesos pār Minesotas "Timberwolves" komandu.
"Clippers" bija pārāki ar 115:96 (23:19, 31:23, 26:17, 35:37), sagādājot mājiniekiem trešo zaudējumu pēdējās četrās spēlēs.
Lenards 41 punktam pievienoja astoņas izcīnītas bumbas zem groziem un četras pārtvertas bumbas, kamēr pa 15 punktiem katrs uzvarētāju rindās guva Džons Kolinss un šveicietis Janiks Konans Nīderhauzers. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Entonija Edvardsa 23 punkti un Džūliusa Rendla 17 punkti.
"Timberwolves" ar bilanci 32-22 Rietumu konferencē ieņem sesto pozīciju, bet "Clippers" ar 26 panākumiem un 28 zaudējumiem ir astotie.
Zaudējumu savā laukumā svētdien piedzīvoja arī Bostonas "Celtics", kas mājās ar 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26) atzina Ņujorkas "Knicks" pārākumu. Uzvarētāju rindās Džeilens Bransons guva 31 punktu un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, 19 punktus pievienoja Džošs Hārts, bet 14 punktus guva Mikals Bridžess. Mājinieku sastāvā, kuriem pārtrūka piecu uzvaru sērija, Džeilens Brauns izcēlās ar 26 punktiem, bet Deriks Vaits sakrāja 19 punktus.
Gan "Knicks", gan "Celtics" iekrājuši bilanci 34-19, kas Austrumu konferencē ļauj ieņemt otro un trešo pozīciju.