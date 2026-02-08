Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis gūst divus vārtus Vācijas otrās bundeslīgas mačā
foto: imago/Noah Wedel
Latvijas futbola izlases uzbrucējam Robertam Uldriķim veiksmīga spēle.
Futbols

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis gūst divus vārtus Vācijas otrās bundeslīgas mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis svētdien Vācijas otrās bundeslīgas spēlē laukumā devās sākumsastāvā un guva divus vārtus, viņa pārstāvētajai Bīlefeldes "Arminia" svinot uzvaru..

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķi...

"Arminia" savā laukumā cīņu ar Braunšveigas "Eintracht" noslēdza ar 3:2 (2:2).

Uldriķis rezultātu atklāja jau pirmajā spēles minūtē. Pretiniekiem divus vārtus guva Sidi Sanē un Lukass Frenkrts, taču "Arminia" futbolists Mariuss Vorls rezultātu izlīdzināja.

Pēc tam 54. minūtē Uldriķis guva savus otros vārtus spēlē, un uzvaras vārtus guva Noa Sarenrens Bazē.

"Arminia" ar 24 punktiem 21 spēlē ieņem 11. vietu 18 komandu konkurencē

Tēmas

VācijaRoberts Uldriķis

Citi šobrīd lasa