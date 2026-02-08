Latvijas futbola izlases uzbrucējam Robertam Uldriķim veiksmīga spēle.
Futbols
Šodien 17:16
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis gūst divus vārtus Vācijas otrās bundeslīgas mačā
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis svētdien Vācijas otrās bundeslīgas spēlē laukumā devās sākumsastāvā un guva divus vārtus, viņa pārstāvētajai Bīlefeldes "Arminia" svinot uzvaru..
"Arminia" savā laukumā cīņu ar Braunšveigas "Eintracht" noslēdza ar 3:2 (2:2).
Uldriķis rezultātu atklāja jau pirmajā spēles minūtē. Pretiniekiem divus vārtus guva Sidi Sanē un Lukass Frenkrts, taču "Arminia" futbolists Mariuss Vorls rezultātu izlīdzināja.
Pēc tam 54. minūtē Uldriķis guva savus otros vārtus spēlē, un uzvaras vārtus guva Noa Sarenrens Bazē.
"Arminia" ar 24 punktiem 21 spēlē ieņem 11. vietu 18 komandu konkurencē