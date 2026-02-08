Pēdējie ceļā uz Milānas un Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm: pavadīti Latvijas daiļslidotāji. FOTO

Ceļā uz lielo startu: daiļslidotāji noslēdz Latvijas izlidošanu uz olimpiskajām spēlēm
Šorīt uz Milānas un Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm pavadīti pēdējie Latvijas delegācijas sportisti — daiļslidotāji Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kulišs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs, taču jau tagad zināms, ka uz starta izies mazāks skaits atlētu.
Latvijas sportisti, kuri iekļauti Latvijas delegācijā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs:
Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise (visi - biatlons), Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme (visi - bobslejs), Emīls Indriksons, Marta Andžāne (abi - skeletons), Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis (visi - hokejs), Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova (visi - kamaniņu sports), Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis (visi - distanču slēpošana), Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis (visi - kalnu slēpošana), Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs (abi - daiļslidošana), Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš (abi - šorttreks).