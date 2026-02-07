Norvēģijas sportiste Anna Udīna Strema pārpēj sezonas līderi un kļūst par olimpisko čempioni tramplīnlēkšanā
Anna Udīna Strema kļuvusi par olimpisko čempioni tramplīnlēkšanā.
Norvēģijas sportiste Anna Udīna Strema pārpēj sezonas līderi un kļūst par olimpisko čempioni tramplīnlēkšanā

Norvēģijas sportiste Anna Udīna Strema pārspēj sezonas līderi tramplīnlēkšanā - Slovēnijas sportisti Niku Prevcu - un kļūst par olimpisko čempioni tramplīnlēkšanā.

Strema vienīgā no dalībniecēm abos fināla lēcienos sasniedza 100 metru atzīmi, izpildot attiecīgi 100 un 101 metru tālu lēcienu. Summā viņai bija 267,3 punkti jeb nieka 1,1 punkts vairāk nekā Prevcai. Prevca izpildīja 98 un 99,5 metru tālus lēcienus.

Bronzas medaļu izcīnīja japāniete Nodzomi Marujama ar 97 un 100 metrus tāliem lēcieniem. Čempionei viņa zaudēja 5,5 punktus. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

