"Wild" uzbrucējs Boldijs atzīts par NHL nedēļas pirmo zvaigzni
Minesotas "Wild" uzbrucējs Mets Boldijs atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) šīs nedēļas pirmo zvaigzni, vēsta meistarsacīkšu rīkotāji.
Otrās zvaigznes gods ticis Ņujorkas "Islanders" uzbrucējam Bo Horvatam, bet par trešo labāko atzīts Jūtas "Mammoth" vārtsargs Karels Vejmelka.Visi trīs spēlētāji NHL čempionāta pauzē devušies uz Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, palīdzēt attiecīgi ASV, Kanādas un Čehijas izlasēm.
Matt Boldy, Bo Horvat and Karel Vejmelka have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Feb. 5.— NHL Public Relations (@NHLPR) February 6, 2026
3 Stars of the Week presented by @GEICO#NHLStats: https://t.co/btoRGVOC1X pic.twitter.com/fmVuLpPFHr
Boldijs aizvadītās nedēļas divos mačos iekrāja sešus punktus (3+3), tostarp mačā ar Nešvilas "Predators" izcēlās ar komandas vēsturē ātrāko "hat trick" - 12 minūtēs un 58 sekundēs. Ar 32 gūtajiem vārtiem Boldijs līgas labāko snaiperu sarakstā atrodas dalītā trešajā vietā, atpaliekot tikai no Neitana Makinona (40) un Konora Makdeivida (34).
Horvats trīs spēlēs iekrāja piecus punktus (3+2) un ir "Islanders" līderis gūtajos vārtos (24) un otrs rezultatīvākais punktos (40), neskatoties uz to, ka traumu dēļ aizvadījis tikai 44 no 58 spēlēm.
Tikmēr Vejmelka sekmēja savas komandas divas uzvaras divos mačos, vidēji spēlē savos vārtos ielaižot 1,51 ripu un atvairot 94,4% metienu. Čehu vārtsargs šosezon izcīnījis 27 uzvaras, kas ir dalīts labākais rādītājs līgā. Vidēji mačā viņš atvairījis 90,3% metienu un ielaidis 2,58 ripas.