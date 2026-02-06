Brīvās cīņas sportistam vairākas godalgas gada noslēgumā un jaunā gada sākumā
Olaines novada sportists Artūrs Gailišs pēdējos mēnešos izcīnījis virkni panākumu brīvajā cīņā, pārstāvot RSS “Rīdzene” – no uzvaras U13 grupā Paula Budovska piemiņas sacensībās līdz medaļām starptautiskos turnīros Lietuvā un Igaunijā. Viņa rezultāti iezīmē strauju izaugsmi, startējot gan U13, gan U16 konkurencē.
29.novembrī Cēsīs 24. Starptautiskajās Paula Budovska piemiņas sacensībās Artūrs U-13 vecuma grupa izcīnīja godalgoto pirmo vietu. Sacensībās piedalījās 260 sportisti no 6 valstīm: Latviias Igaunijas, Lietuvas, Polijas Franciias un Ukrainas. No 17. līdz 19.oktobrim Lietuvā, Klaipēdā, norisinājās Starptautiskais brīvās cīņas turnīrs "MUSU VILTYS".
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no 9 valstīm. Olaines novada sportists Artūrs Gailišs. U13 vecuma grupā, svara kategorijā līdz 46kg, ieguva 3. vietu. Savukārt, 2026. gada 10. janvārī Polvā brīvās cīņas sacensībās, kurās piedalījās sportisti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, Arturs Gailišs sacentās U-16 vecuma grupā un ieguva otro vietu.
Olaines nova pašvaldība apsveic jauno sportistu ar sasniegumiem un novēl tik pat daudz arī nākotnē!